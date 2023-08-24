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проиcшествия

Опубликованы страшные кадры крушения самолёта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Фото: «Осторожно, новости»/тг

В Тверской области потерпел крушение самолёт, на борту которого был создатель частной военной компании Евгений Пригожин.

В Тверской области произошло крушение бизнес-джета Embraer-135BJ, на борту которого находились сотрудники ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Санкт-Петербурга в Москву и имел разрешение на полет. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек, включая главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина.

Момент катастрофы попал на видео.

Росавиация начала расследование обстоятельств происшествия и приступила к поиску черных ящиков. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Компания «МНТ-Аэро», выполнявшая полет, специализируется на бизнес-перевозках. Второй самолет, следовавший за крушившимся, приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

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Александр Борисов
журналист

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