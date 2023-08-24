В Новосибирске летучая мышь залетела в квартиру на 14 этаже и испугала ребенка

Летучая мышь вызвала переполох в квартире новосибирцев.

Ночью 24 августа летучая мышь залетела в квартиру новосибирцев в ЖК «Галактика». Зверек напугал ребенка, сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на читателей.

Летучая мышь сумела залететь в квартиру на 14 этаже и сидела на шторах. Животное сильно напугало малыша семьи. В итоге отец ребенка поймал летучую мышь в банку.

В банке животное сидело абсолютно спокойно и не проявляло агрессии.

Напомним, в феврале этого года волонтеры спасли летучую мышь из подъезда дома в Новосибирске. Они назвали ее в честь графа Дракулы.