В Новосибирске люди в военной форме мертвецки уснули около входа в баню

Сегодня, 24 августа, в Горском микрорайоне Новосибирска были замечены двое мужчин в военной форме, уснувшие около входа в баню.

Как рассказывают очевидцы, двух мужчин в камуфляже прохожие обнаружили по адресу Горский, 8 – прямо у входа в «Новониколаевские бани». Видео местные жители скинули в телеграмм-канал "Инцидент-Новосибирск". Прохожие и персонал заведения не смогли самостоятельно разбудить уснувших. Сначала они даже подумали, что мужчины мертвы. На место был вызван экипаж Росгвардии.

"Сотрудники Росгвардии, прибывшие по сообщению на место, обнаружили двух лежащих на земле мужчин и вызвали скорую помощь. После того как гражданам была оказана медицинская помощь, они самостоятельно покинули место", — сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

Есть информация, что мужчины накануне весело провели время в увеселительном месте, и просто не смогли самостоятельно добраться до дома. Среди злых шуток от новосибирцев появились комментарии о том, что подвыпившие мужчины отмечали «поминки Пригожина», о смерти которого в авиакатастрофе сегодня сообщали все новостные ленты.