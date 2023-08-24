В Новосибирске на обновление теплосетей потратят 16 миллиардов рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и специалисты СГК провели выездное совещание, в ходе которого рассказали о модернизации теплосетей. За предстоящие 10 лет на эти цели будет потрачено 16 миллиардов рублей.

Сейчас работы в самом разгаре на пересечении улиц Троллейной и Титова. Там специалисты СГК меняют трубу на крупной теплотрассе – диаметр участка, подлежащего замене, составляет 1000 мм, а протяжённость – 86 метров.

«Эта магистраль обеспечивает подачу тепла от ТЭЦ-3 в жилмассивы Кировского района — Затулинский, Чемской. Мы меняем не только трубы, но и железобетонные конструкции канала, где они проходят, это трудоёмкая работа,

- рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко. — На перекрестке улиц Троллейной и Титова приходилось на некоторое время сужать дорогу, останавливать движение трамваев. Сейчас основные работы выполнены. До 5 сентября мы завершим монтаж труб, чтобы запустить теплоноситель и подключить потребителей по постоянной схеме. Благоустройство будет закончено до 21 сентября».

Важность это тепломагистрали иллюстрирует и тот факт, что от неё запитаны 15 детских садов, 14 школ, 5 больниц и 318 многоэтажек на левом берегу. Сейчас в разгаре ремонт и ещё на нескольких важных тепловых артериях Новосибирска. Планируется, что на их модернизацию в 2023-м году потратят 3 миллиарда рублей.

В прошлом году эта сумма была скромнее и составила 1,2 миллиарда рублей. Всего же бюджет на ближайшие 10 лет должен составить 16 миллиардов рублей.

Напомним, ранее в СГК сообщали, что за лето этого года будет отремонтировано 24 теплокамеры перед началом отопительного сезона. К данному моменту работы заканчиваются уже на 20 объектах.