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наука

В Новосибирске на «Технопроме-2023» показали робота-тренера

Фото: МК-Новосибирск

В Новосибирске был представлен робот-тренер, который способен разрабатывать индивидуальные планы тренировок для спортсменов.

В Новосибирске на «Технопроме-2023» показали робота-тренера, который способен разрабатывать индивидуальные планы тренировок для спортсменов, учитывая их психологические и физиологические особенности. Об этом сообщает МК-Новосибирск.

Как сообщила разработчик Дарья Жигульская, этот аппарат является уникальным в своем роде, поскольку он заменяет нейрофизиолога.

Робот-тренер способен анализировать личностные особенности человека, определять уровень тревоги, темп биения сердца до, во время и после тренировок, ментальное состояние и скорость реакции. На основе этих данных он разрабатывает индивидуальную программу тренировки, которая может быть доработана в зависимости от изменений состояния организма

Благодаря аппарату спортсмены могут получить более эффективную и индивидуальную тренировку.

Как ранее писал Сиб.фм, студенты из Новосибирска представили на «Технопроме-2023» уникальный электровелосипед.

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Дамир Трубников

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