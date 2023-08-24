В Новосибирске обещают первый снег и резкое похолодание 25 октября

Интернет-сервисы составили предварительный прогноз погоды в Новосибирске на осень 2023-го: если сентябрь будет ещё тёплым, то в октябре может выпасть первый снег.

Прогноз погоды на сентябрь и октябрь в Новосибирске опубликовал сервис «Яндекс. Погода». В первом месяце предстоящей осени дневные температуры ещё будут достигать летних показателей: разбег от +5 и до +20. Например, на 1 сентября синоптики обещают даже + 25 градусов. Такая погода, возможно, простоит всю первую неделю сентября.

+ 5 – такие показатели термометры покажут уже в конце сентября, по ночам. Самым холодным днём окажется 22 сентября – по прогнозам в этот день будет + 9 градусов.

А вот в октябре температуры значительно понизятся. В минус они уйдут 19 октября. До этого температурный фон будет колебаться на уровне от 0 до +12 градусов. Постоянный минус, а возможно, и первый снег в Новосибирск придёт, по прогнозам «Яндекс. Погоды», 25 октября.