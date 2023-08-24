В Новосибирске появился мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Жители Новосибирска организовали стихийный мемориал после гибели создателя ЧВК Евгения Пригожина.

Стихийный мемориал, посвящённый погибшему в авиакатастрофе главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, появился у офиса организации на улице Ядринцевской в Новосибирске. Об этом в четверг сообщил корреспондент Сиб.фм.

Согласно наблюдениям журналиста, у офиса военной компании поставили портреты Пригожина и командира ЧВК Дмитрия Уткина. Рядом с фотографиями лежат гвоздики.

Корреспондент Сиб.фм также обратил внимание, что с другого штаба организации на Челюскинцев сняли символику частной военной компании. Впрочем, как выяснил журналист, это произошло в конце прошлой неделе. Местные жители объяснили подобное решение жалобами на шум на придомовой территории.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.