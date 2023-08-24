В Новосибирске пройдёт турнир по мини-футболу

27 августа в 13:00 на спортивной площадке МБОУ СОШ №92 пройдёт турнир по мини-футболу «Мы вместе — сила Сибири!».

«Мы вместе — сила Сибири» — это ежегодный турнир по мини-футболу в поддержку дворового спорта. Турнир проводится с 2009 года, за это время в мероприятии участие приняли такие спортсмены как: Александр Карелин, Алексей Смертин, Виктор Маркин, Евгений Подгорный, Михаил Алоян, Андрей Перлов, Ирина Минх, Муртаз Начкебия, Сергей Тарасов и др.

Заявки от команд участников с каждым годом увеличиваются. Если в 2009 году их было 13, к 2023 году количество команд увеличилось до 25. Каждый год, на протяжении двух месяцев дворовые команды Ленинского района отстаивают своё право за выход в финал, в финале их ждет заветный кубок и призы.

В награждении команд-победителей планируется участие олимпийских чемпионов.

В 15:30 пройдёт автограф-сессия и фотосессия: заслуженные спортсмены распишутся на карточках с их фотографией. Церемония награждения команд турнира по мини-футболу «Мы вместе – сила Сибири!» начнётся в 16:00.

В мероприятии 2023 года поучаствуют Андрей Травников, Александр Карелин, Сергей Ахапов, Евгений Подгорный, Михаил Алоян, Андрей Перлов, Виктор Маркин, Ирина Минх, Муртаз Начкебия, Виктор Игнaтов, Дмитрий Козловский, Денис Кулинич и Денис Чаховский.