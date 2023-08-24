В Новосибирске с 1 сентября изменят маршрут автобуса №13

Автобус №13 заменит маршрутку №8, которую перенаправили на Димитровский мост и площадь Энергетиков в Новосибирске.

С 1 сентября автобус №12 с конечными остановками «Автопорт „Калининский» и «Ключ-Камышенское плато» изменит свой маршрут. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Маршрут продлят по улице Мясниковой до Красного проспекта. При этом остановку «Автопорт «Калининский» исключат. На маршруте №13 будут работать 24 автобуса.

Такое решение принято из-за изменения схемы движения маршрутки №8. Ранее она ездила от «Автопорта „Калининский“» до Золотой Нивы. Однако теперь маршрутка не заезжает в микрорайоны «Родники» и «Снегири». В ее маршрут включили проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков (при движении с правого на левый берег) и улицы Моторная, Ясный Берег (при движении с левого на правый берег) .

“Наименование маршрута изменилось на «Ул. Ясный Берег — Магазин «Золотая Нива». По нему курсируют 20 транспортных единиц”, — говорится в сообщении.

Также по улице Мясниковой будут ходить 20 автобусов по маршруту № 97 «Автопорт „Калининский“ — Цветущая Плющиха», 30 маршруток № 51 «Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный» и № 87 «Клюквенный — Ботанический ж/м».

Напомним, в начале августа пассажир автобуса в Новосибирске избил попутчика.