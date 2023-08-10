В Новосибирске буйный пассажир автобуса избил попутчика до потери создания

Агрессивный пассажир автобуса избил мужчину до потери сознания в Новосибирске.

10 августа неизвестный мужчина избил попутчика в одном из автобусов Новосибирска. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП54 Новосибирск».

Как отмечают очевидцы, буйного мужчину в белой футболке попытались высадить из автобуса, но выходить он не хотел. Когда попутчик попытался успокоить неизвестного, тот ударил его. В результате на остановке началась драка. Попутчик потерял сознание.

Напомним, что в Новосибирске несколько подростков избили парня на спортивной площадке. На видео сняли, как на спортплощадке собралась толпа подростков, и один из них бьёт ногой в лицо по второму, который сидит на корточках, защищая руками голову.

Ранее у многодетной жительницы Новосибирска изъяли детей после инцидента с избиением ребёнка в лифте жилого дома на улице Мясниковой.