В Новосибирске изъяли детей у матери, которая избила дочь в лифте

Органы опеки работают в доме в Новосибирске, где мать побила маленькую дочь в лифте.

У многодетной жительницы Новосибирска изъяли детей после инцидента с избиением ребёнка в лифте жилого дома на улице Мясниковой. Об этом Сиб.фм сообщил источник. На кадрах корреспондента Сиб.фм со двора дома видно, как представители правоохранительных органов забирают троих несовершеннолетних.

Дети реагируют на ситуацию спокойно, не плачут и не рвутся обратно, отметил журналист Сиб.фм.

По словам собеседника издания, ситуацией занимаются прокуратура и органы опеки. На какой срок были изъяты дети, не сообщается.

Накануне Сиб.фм сообщал, что следователи проводят проверку о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Новосибирске после публикации в соцсети видео с избиением маленького ребёнка в лифте.

Соседи заметили, что несовершеннолетняя девочка гуляет одна допоздна на детской площадке. Выяснилось, что мать оставляет её одну с младшим братом, а сама с отцом и третьим ребёнком занимается своими делами.

Впоследствии инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — глава силового ведомства поручил доложить о проводимой проверке.