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общество проиcшествия

В Новосибирске изъяли детей у матери, которая избила дочь в лифте

Фото: Сиб.фм

Органы опеки работают в доме в Новосибирске, где мать побила маленькую дочь в лифте.

У многодетной жительницы Новосибирска изъяли детей после инцидента с избиением ребёнка в лифте жилого дома на улице Мясниковой. Об этом Сиб.фм сообщил источник. На кадрах корреспондента Сиб.фм со двора дома видно, как представители правоохранительных органов забирают троих несовершеннолетних.

Фото В Новосибирске изъяли детей у матери, которая избила дочь в лифте 2

Дети реагируют на ситуацию спокойно, не плачут и не рвутся обратно, отметил журналист Сиб.фм.

По словам собеседника издания, ситуацией занимаются прокуратура и органы опеки. На какой срок были изъяты дети, не сообщается.

Накануне Сиб.фм сообщал, что следователи проводят проверку о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Новосибирске после публикации в соцсети видео с избиением маленького ребёнка в лифте.

Соседи заметили, что несовершеннолетняя девочка гуляет одна допоздна на детской площадке. Выяснилось, что мать оставляет её одну с младшим братом, а сама с отцом и третьим ребёнком занимается своими делами.

Впоследствии инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — глава силового ведомства поручил доложить о проводимой проверке.

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Александр Борисов
журналист

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