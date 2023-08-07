Бастрыкин взял на контроль избиение девочки матерью в лифе в Новосибирске

Следователи организовали проверку в отношении жительницы Новосибирска.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в отношении многодетной жительницы Новосибирска, которая может быть причастна к жестокому отношению к своему ребёнку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По утверждениям граждан, местная жительница на длительное время оставляет своих малолетних детей дома и систематически применяет насилие в отношении своей дочери. Видеозапись, содержащая кадры применения насилия в отношении ребенка, размещена в социальных медиа», — сказано в заявлении СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске многодетную матерь привлекли к ответственности за избиение своей дочери в лифте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, женщина регулярно применяла физическое насилие к ребенку.

Соседи заметили, что девочка часто гуляет одна на детской площадке допоздна и опубликовали видео с камер наблюдения в соцсети. Проверка записей с камеры в лифте и камеры домофона подтвердила факты насилия.

Ранее сообщалось о нападении подростков на парня на спортивной площадке в Новосибирске.