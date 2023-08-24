В Новосибирске с 26 августа сутки будет закрыт трамвайный маршрут №8

В Новосибирске сутки не будет действовать трамвайный маршрут.

В Новосибирске с 26 августа в течение суток трамваи перестанут ходить по маршруту №8 «Чистая слобода – улица Титова». Об этом сообщили в пресс-центре новосибирской мэрии.

Трамвайный маршрут будет закрыт с 22:00 26 августа. На линии трамваи появятся лишь 28 августа, в понедельник. Отмечается, что временные изменения вносятся в связи с ремонтными работами на трамвайных путях на ул. Троллейной.

Также известно, что изменения схемы движения затронут такие трамвайные маршруты, как №10 и №15. Пассажиры будут получать информацию о временных изменениях в работе трамваев от кондукторов. Работа маршрутов №10 и №15 будет выглядеть так:

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске несколько часов будет перекрыта дорога до Раздольного. Причиной тому монтажные работы на участке Ленинско-Кузнецкой трассы.