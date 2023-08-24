В Новосибирске снесут 9,4 тысяч гаражей у ТРЦ «Аура»

Снос гаражей в Новосибирске станет самым масштабным в России.

В Новосибирске планируют снести 9,4 тысяч гаражей в Центральном районе рядом с ТРЦ «Аура». Об этом сообщили в мэрии города.

После демонтажа гаражей на этом участке планируется построить многоэтажные дома и объекты соцобслуживания для местных жителей. Предусмотрена покупка гаражей у граждан и юрлиц по цене, согласованной застройщиком и собственниками. В случае, если стороны не договорятся, строительная организация обратится в администрацию города с ходатайством об изъятии гаража для муниципальных нужд.

Юристы считают, что это самый крупный проект по сносу гаражных кооперативов в России. Схожие работы проводятся в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, но в меньшем масштабе.

Напомним, в Новосибирске летучая мышь залетела в квартиру на 14 этаже и испугала ребенка.