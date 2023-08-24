В Сети появился отчёт о полёте разбившегося самолёта Пригожина

Отчёт о полёте разбившегося самолёта главы ЧВК «Вагнер» опубликовали в Сети.

Данные о потерпевшем крушение в Тверской области джете Embraer—135 (EBM-135BJ) 23 августа зафиксировали на веб-сервисе Flightradar24. Отчёт о полёте начали передавать в 17:46 по московскому времени.

Как отмечают в МЧС, самолёт летел из Москвы в Санкт-Петербург и упал возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. На борту находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В 18:10 по московскому времени самолёт поднялся на 28 тысяч футов (8,5 километров), сказано в отчёте Flightradar24. На этой высоте джет находился девять минут, а после начал хаотично набирать высоту (максимально до 9,2 километров) и снова снижаться. В момент передачи данных джет находился на высоте 19,7 тысяч футов (примерно 6 километров).

Как подчеркнул представитель Flightradar24 Ян Петченик в беседе с Reuters, за 30 секунд джет потерял 2,4 километра высоты. Информация о местоположении суда не передавалась, однако сохранились данные о последних минутах полёта: высота, скорость и вертикальная скорость.

Известно, что на борту находилось десять человек, среди них — три члена экипажа. Все погибли.

Напомним, что в новосибирском офисе ЧВК «Вагнер» прокомментировали гибель Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы в Тверской области 23 августа.