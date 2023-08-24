В Забайкалье заготовка зерна и сена под угрозой дождя и лошадей

Фермеры начали активную подготовку к зиме, однако некоторые проблемы, с которыми сталкивают аграрии, тормозят ход работы.

Начальник производственного отдела учебного опытного хозяйства Валерий Осколков рассказал РТК «Забайкалье», что сейчас идет активная подготовка к зиме, поэтому за злаковым полем тщательно следят и ухаживают.

«Мы не один год на них убираем, мы подсеиваем. Ухаживаем за площадями. Травостои – это зависит от погоды. 300 гектаров у нас сенокосных пастбищ», — рассказал он.

Однако работу специалистов на злаковых и сенокосных полях сейчас сильно усложняют переменчивая погода и животные. По словам Валерия, коровы и кони за лето облюбовали поля с сочной травой и питательным зерном опытного хозяйства.

«У нас единственная проблема это потрава частного скота. У нас частные кони заходят или КРС – это большая проблема. Мы боремся с этим, конечно выгоняем. Но они и ночью заходят, так что надо как-то решать эту проблему», — отметил он.

Для решения этой проблемы, хозяйство нанимает отгонщиков, которые всеми возможными средствами пугают и прогоняют с полей животных. Зерно ещё будет вызревать до октября, и желательно, чтобы до этого времени стояла сухая погода.

Напомним, аграрии Новосибирской области получат 6 млрд рублей в качестве поддержки.