Велосипедист попал под колеса Nissan на улице Ватутина в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска произошла авария, в которой пострадал 16-летний велосипедист.

В Новосибирске вечером 23 августа водитель Nissan Patrol сбил несовершеннолетнего велосипедиста на улице Ватутина. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“23.08.2023 г в 21 час 5 минут водитель 1971 г.р., управляя автомобилем НИССАН-ПАТРОЛ двигался по ул. Ватутина, со стороны ул. Проспект. К. Маркса, в сторону ул. Блюхера и в пути следования у д. 27 по ул. Ватутина совершил наезд на велосипедиста”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек на велосипеде пересекал дорогу справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии велосипедиста увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, 23 августа в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирским автобусом. В него врезался водитель “Тойоты”, которого увезли в бессознательном состоянии.