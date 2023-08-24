Житель Кузбасса обвинил знакомого в краже из-за обиды на беспорядок

В итоге молодой человек сам попал под суд.

В Тяжинском муниципальном округе 18-летний житель обратился в полицию с заявлением об исчезновении из его квартиры 20 000 рублей. Подозреваемым в совершении кражи юноша назвал своего знакомого, пишет Сибдепо.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили в квартире беспорядок. Кровать была перевернута, а вещи разбросаны. Хозяин жилища рассказал, что денежные средства хранил под матрасом.

«Однако впоследствии, отвечая на вопросы следователя, он признался, что никакой кражи не было. Таким образом заявитель решил проучить знакомого, с которым у него были конфликтные отношения», – сообщили изданию в пресс-службе МВД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что таким способом молодой человек решил проучить знакомого, с которым у него был конфликт. Он действительно был на днях в гостях у лжепотерпевшего и устроил беспорядок, но денег не брал.

В итоге парень сам стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос. Молодого человека ждет суд. Максимальная санкция за дачу ложных показаний — до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу по мигранту.