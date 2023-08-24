Жителей Новосибирска атаковали опасные мухи-жигалки

Жителей Новосибирска кусают мухи-жигалки.

В Новосибирске жителей города атаковали мухи-жигалки, которые известны своими болезненными укусами. Об этом пишет VN.ru

Кроме того, эти насекомые могут переносить туляремию и сибирскую язву, что делает их еще более опасными.

Острый клинообразный хоботок — отличительная черта жигалок от обычных мух. Этим хоботком они быстро проникают сквозь кожу и оставляют ядовитую слюну, вызывающую сильное раздражение в месте укуса. И самцы, и самки осенних жигалок являются кровососущими.

Биолог из Новосибирска Алексей Яновский объясняет, что жигалки не успевают насытиться кровью из-за болезненности своих укусов. Однако они могут передать инфекцию в рану, что является серьезной угрозой для здоровья людей.

Напомним, вирусолог из Новосибирска Нетёсов оценил риск распространения сибирской язвы.