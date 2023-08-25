Что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина? Ответ политолога

Пока «вагнеровцы» готовят групповое заявление о дальнейшей судьбе ЧВК, аналитики строят собственные прогнозы по этому поводу. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости относительно этой непростой темы к данному часу.

То, что Евгений Пригожин собирался жить дальше и действовать в привычном боевом режиме доказывает видеообращение, которое он разместил в телеграмм-канал накануне крушения своего бизнес-джета. На записи чётко видно, что он находится в пустыне (по словам Пригожина в кадре – это Африка, где ЧВК «Вагнер» выполняет свою освободительную миссию). Помимо информации о своём местонахождении, он сообщает о наборе бойцов, с которыми собирается «бороться за свободу континента».

Через несколько часов после крушения самолета, в котором находился Евгений и часть руководства ЧВК «Вагнер» военный эксперт Сергей Елединов, проживающей в Мали (предположительно там сейчас работают «музыканты»), поделился своими мыслями о том, что «пока сложно говорить, что будет дальше с бойцами компании в Африке»: «Вагнер» — достаточно устоявшаяся иерархическая структура, которая имеет механизмы сохранения оперативности даже в случае гибели первых лиц, со своим запасом прочности и инерции. Компания завязана на бизнес-активности, которые помогают сохранить жизнедеятельность структуры. На каком-то коротком промежутке времени деятельность будет продолжаться. Что будет потом — непонятно. Есть много желающих занять освободившееся место и подмять под себя существующую структуру. Но я пока не вижу никого, кто бы мог полноценно заменить «Вагнер», пояснил он.

Что касается части компании, которая расположена на территории Беларуси, то о её судьбе также высказался местный военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский: «В Белоруссии эта компания называется просто компанией, аббревиатуры ЧВК тут нет. Организация зарегистрирована как оказывающая дополнительные образовательные услуги. В нашей стране осталось около 2 тыс. бойцов, в Африке побольше. На сегодняшний день они разбросаны по своим объектам, где выполняют определенные обязанности. Если в ближайшее время финансирование Минобороны пройдет, значит, ничего не поменяется. Если оно (финансирование) сохранится, то гибель Пригожина и Уткина никак не скажется на работе компании», предположил он.

Чуть менее позитивные прогнозы относительно судьбы «музыкантов» транслировал журналистам издания NEWS.ru руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын: «Пригожин, как бы его ни оценивали, был «сердцем», механизмом, который заставлял двигаться эту структуру вперед, он вдохновлял ее. Если структура потеряла лидера, то, соответственно перестанет существовать именно в прежнем составе», открыто и без обиняков заявил он.