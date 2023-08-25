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общество

Дерматолог Егорова рассказала о полезных и вредных народных средствах против ожогов

Freepik, authors: mabe123

По словам специалиста, использовать сметану и кефир допустимо, а вот лечить ожоги солью не стоит.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что сдирать кожу при ожогах ни в коем случае не стоит. По ее словам, в заживлении могут помочь сметана и кефир.

«Сметана и кефир охлаждают, закисляют кожу. Если просто кожа покраснела, и вы намажете кефиром или сметаной, ничего в этом такого нет. PH кожи сдвигается в кислую сторону, и, таким образом, коже хорошо становится, она охлаждается», — объяснила специалист.

Вдобавок к обожженному участку кожи можно приложить холод или алоэ. А вот прибегать к лечению кожи с помощью соли не следует, посоветовала врач.

«Алоэ обладает очень мощным регенерационным действием. Но сначала всё равно ожог нужно опустить под холодную воду, а потом нанести сок алоэ», — подчеркнула она.

Напомним, врач Мановская назвала продукты, облегчающие состояние при солнечном ожоге.

#лечение #врач #ожоги
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Дарья Бочкун
журналист

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