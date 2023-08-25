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общество

Евгений Пригожин в «видеозавещании» заявил, что будет лучшим в аду

Фото: соцсети Евгения Пригожина

В Сети было опубликовано «видеозавещание» Пригожина со словами «в аду будем лучшими».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в одном из своих интервью заявил, что будет одним из лучших в аду. Об этом сообщает «МК».

Журналисты поделились соответствующим видео. На кадрах основатель российской ЧВК произносит: «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими».

Причем за кадром можно услышать голос со-основателя «Вагнера» Дмитрия Уткина. Он же правая рука Пригожина и подполковник спецназа в ГРУ. «Смерть — это не конец. Это лишь начало чего-то другого», — говорит Уткин.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появился мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину. Стихийный мемориал появился у офиса организации на улице Ядринцевской в областном центре.

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Павел Фролов
Журналист

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