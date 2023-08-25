Ливни и грозы вновь могут накрыть Новосибирскую область 25 августа

Новосибирские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни: 25 августа вновь может повториться мощный ливень.

В ночь на 25 августа на Новосибирск обрушился мощный ливень с грозами и молниями. В итоге в столице Сибири в некоторых районах произошло конвейерное отключение света, повалило деревья, а в аэропорту Толмачёво задерживались вылеты.

К утру пятницы, 25 августа, погода устаканилась: дожди закончились, а столбик термометра вновь пополз вверх.

«25 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +19, +21 С»,

- сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

В течение 25 августа вновь установится почти летняя погода: воздух прогреется до +27 градусов. Впрочем, объявленное вчера штормовое предупреждение пока также никто не отменял: ближе к вечеру могут повториться ливни грозы и вернётся штормовой ветер.