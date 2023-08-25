Мэр Локоть заявил, что все школы Новосибирска готовы к новому учебному году

Мэр Локоть рассказал о готовности школ Новосибирска к началу нового учебного года.

Мэр Анатолий Локоть заявил, что все действующие новосибирские образовательные учреждения уже готовы к очередному учебному году. Об этом он сообщил на онлайн-встрече с журналистами.

По словам градоначальника, в процессе приемки принято было 468 образовательных организации из 471. В трех случаях речь идет о детсаде №322, где идет капитальный ремонт, а также школе № 57 и лицее № 185, на месте которых специалисты возводят новые здания. Локоть подчеркнул, что подготовка к новому учебному году находится на завершающем этапе, 2 сентября количество первоклассников в новосибирских школах составит 23 285 человек.

Мэр отметил, что детей в школах примерно столько, сколько было в минувшем году. В общей сложности в школах будут проходить обучение 215 864 человека. Показатель 2022 года был на 15 000 меньше.

«В детских садах ожидают 84 915 воспитанников, на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году. На данный момент все действующие образовательные учреждения города готовы к началу нового учебного года. Из 471 организации принято 468», — сказал Локоть.

Кроме того, мэр сообщил о продолжении работы по созданию новых школьных мест в системе образования Новосибирска в связи с увеличением количества учащихся в городе. Он добавил, что в течение последних четырех лет возвели и ввели в эксплуатацию 8 зданий общеобразовательных школ.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске школа №54 откроется 1 сентября.