Мэр Новосибирска Локоть рассказал, когда исчезнет «Кольцо ада» на площади Труда

Сегодня, 25 августа, прошла пресс-конференция мэра Новосибирска Анатолия Локтя – на ней градоначальник рассказал, когда с площади Труда исчезнет «Кольцо ада».

Один из вопросов, которые журналисты задали во время пресс-конференции, касался пробок на площади Труда. В частности, читателей многих изданий интересовал вопрос: когда решится проблема с пробками. Анатолий Локоть сначала рассказал, какие меры приняты, но потом честно признался.

«Не буду спешить с выводами. Одно твердо хочу сказать: давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства этого объекта»,

— отметил Анатолий Локоть.

Напомним, грозное название развязка на площади Труда получила после визитов прокуроров. Так это место назвали водители, в том числе, жалуясь в надзорные ведомства. Впрочем, изменить ситуацию в корне не смогли и прокуроры.

Тем временем, эксперты ОНФ заявили, что пока идёт строительство четвёртого моста, нужны более жёсткие меры по отношению к водителям. Сиб.фм подробно это рассказывал, публикуя интервью с общественником Александром Стефановым.