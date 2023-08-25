Минобороны Великобритании: доказательств гибели Пригожина нет

По данным британских спецслужб, вероятность нахождения главы ЧВК «Вагнер» на борту разбившегося самолёта нельзя назвать стопроцентной.

Точных доказательств нахождения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на борту частного самолёта, разбившегося в Тверской области, нет, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По данным военного ведомства, вероятность гибели главы компании велика, однако не оценивается как стопроцентная. Собеседники агентства предполагают, что гибель основателя ЧВК негативно скажется на организации её работы.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.