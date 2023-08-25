Новосибирск вошёл в топ-10 городов с самыми высокими зарплатами учителям

В десятку городов с самыми высокими зарплатами учителям вошёл Новосибирск.

Новосибирск оказался в десятки крупных городов России, где учителям предлагают самые высокие зарплаты. Об этом сообщили в hh.ru.

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга, в июле 2023 года количество вакансий в сфере «Наука, образование» в Новосибирской области выросло на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако число активных резюме уменьшилось на 4%.

В Новосибирске учителям предлагают выплачивать примерно 48,9 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата педагогов по России составила 25 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты педагогам платят в Москве — 74 тысячи рублей. В Сургуте учителя получают 62,1 тысячу, в Калуге — 57,8 тысяч, в Санкт-Петербурге — 56,1 тысячу, во Владивостоке — 54 тысячи рублей.

В топ-10 городов по уровню зарплаты также вошли Сочи (53,6 тысяч рублей), Белгород (51,8 тысяч), Тюмень (51,2 тысячи), Саратов (49,9 тысяч) и Новосибирск (49 тысяч рублей).



Ранее в департаменте образования Новосибирска сообщили, что за прошлый год средняя зарплата педагогов составила более 56 тысяч рублей.