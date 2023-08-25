Новосибирцы раскритиковали новый пандус у Краеведческого музея

Жители Новосибирска остались недовольны новым пандусом у Краеведческого музея за 600 тысяч рублей.

Пандус около Краеведческого музея в центре Новосибирска начали обустраивать ещё весной этого года. Тогда здесь появилась наклонная площадка, чтобы было удобнее переносить детские коляски, самокаты и грузовые тележки.

Позже прокуроры нашли, что пандус не соответствует нормам и стандартам, тогда был объявлен аукцион на Госзакупках. Заказчиком работ стало МКУ «Гормост». Новый проект оценивался в 600 000 рублей.

В итоге в середине этой недели новосибирцы смогли увидеть около Краеведческого музея переделанную конструкцию, которая готова к использованию.

«Работы находятся в завершающей стадии. Они проведены с устройством подпорных стен, плавного угла наклона, наличием горизонтальной площадки, лотками для отвода воды», —прокомментировал директор учреждения МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Впрочем, новосибирцы в конце отметили, что за такую стоимость конструкцию можно было доработать и более детально. Неодобрительные комментарии появились в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Там дел на неделю, если прямо никуда не спешить и пару дней прогулять. Материалов там на 20 тысяч не больше + доставка +перила. 500 тысяч за неделю это прям жирновато,

- комментирует в сообществе новость Пётр Дюженков. — А если учесть кто делал, так скоро в пору будет менять российский паспорт на таджикский».

С Петром о дороговизне проекта согласны почте все комментаторы. Некоторые отмечают, что пандус и недостаточно удобен. А вот инвалиды отмечают, что на «доступную среду» стоит обратить внимание и по адресу напротив – Красный проспект, 25.