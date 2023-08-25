Житель Новосибирской области переночевал в чужом доме и получил 2,5 года колонии

Под Новосибирском пьяный мужчина проник в чужой дом, чтобы переночевать, но отправился в колонию на 2,5 года.

В Новосибирской области в Болотном мужчина решил переночевать в чужом доме, но на него завели уголовное дело за незаконное проникновение в жилище.

Как выяснил Сиб.фм, 29-летний Владимир М. гулял утром по городу в алкогольном состоянии, но резко захотел спать. Увидев ближайший дом без света в окнах, решил переночевать там.

Владимир открыл калитку и проник на территорию, однако дверь в дом была закрыта. Тогда он решил вытащить гвозди из оконного проема и выдавить стекло, после чего дополз до ближайшего дивана и уснул, укрывшись куртками хозяина дома.

Через пару часов он проснулся от криков женщины, которая вернулась вместе с мужем к себе домой. Владимир в спешке покинул временный ночлег, однако мужчина с супругой обратились в полицию.

По их словам, Владимир ничего не похитил, но законных оснований находиться в их доме у него не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища.

На суде Владимир признал свою вину, сказав, что был пьян. По данной статье мужчина мог получить либо штраф, либо исправительные работы, но ранее он был приговорен за кражу на 2 года условно. При совокупности преступлений он пробудет в колонии строгого режима 2,5 года.

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