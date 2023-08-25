Стало известно, на что больше всего тратят деньги россияне осенью

В список популярных трат вошли одежда и смартфоны.

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» выяснили, что осенью россияне чаще всего тратят деньги на обновление гардероба (27%), смартфоны (26%), школьные принадлежности (20%), туристические поездки (15%), игровые приставки и гаджеты (14%), ремонт автомобиля (14%) Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что на крупные покупки этой осенью каждый пятый россиянин (19%) планирует потратить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Чуть меньше — 18% опрошенных — рассказали, что отложили в бюджете до 20 тысяч рублей.

Столько же (18%) готовы заплатить за крупные покупки от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. От 80 тысяч до 100 тысяч рублей уйдёт на эти цели у 15% респондентов, ещё 13% рассчитывают потратить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, заявили эксперты.

Напомним, больше половины работодателей рады отмене удаленного формата работы.