сегодня
25 августа, 17:02
пробки
6/10
погода
+23.2°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня
25 августа, 17:02
пробки
6/10
погода
+23.2°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня 14:52
общество

Стало известно, на что больше всего тратят деньги россияне осенью

Freepik, authors: Natee Meepian

В список популярных трат вошли одежда и смартфоны.

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» выяснили, что осенью россияне чаще всего тратят деньги на обновление гардероба (27%), смартфоны (26%), школьные принадлежности (20%), туристические поездки (15%), игровые приставки и гаджеты (14%), ремонт автомобиля (14%) Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что на крупные покупки этой осенью каждый пятый россиянин (19%) планирует потратить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Чуть меньше — 18% опрошенных — рассказали, что отложили в бюджете до 20 тысяч рублей.

Столько же (18%) готовы заплатить за крупные покупки от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. От 80 тысяч до 100 тысяч рублей уйдёт на эти цели у 15% респондентов, ещё 13% рассчитывают потратить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, заявили эксперты.

Напомним, больше половины работодателей рады отмене удаленного формата работы.

#деньги #осень #опрос #покупки
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в