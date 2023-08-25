В Кремле сделали заявление о судьбе ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента Росси высказался о ситуации с ЧВК «Вагнер» после авиакатастрофы с участием её основателя Евгения Пригожина.

Владимир Путин не встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в последнее время, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель главы государства отметил, что точных данных о будущем организации у Кремля нет.

«Что касается будущего — сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю. Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре — ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер"», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Пресс-секретарь Путина также опроверг сообщения западных СМИ о якобы причастности Кремля к авиакатастрофе, в результате которой погиб Пригожин.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.