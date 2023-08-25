В небе над Новосибирском 25 августа заметили шкваловый ворот

В небе над Новосибирском очевидцы заметили 25 августа шкваловый ворот

Над Новосибирском сегодня, в пятницу, можно было наблюдать шкваловый ворот. Об этом сообщил Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», предоставивший соответствующие кадры.

Снимок по-настоящему завораживает. Шкваловый ворот жители города сравнили с тем, что показывают в голливудских фильмах-катастрофах. Интересное природное явление новосибирцы заметили 25 августа днем.

Стоит отметить, что шкваловый ворот иначе называют грозовым валом. Он возникает в передней части грозового облака. Усиление ветра у земли способствует закручиванию облаков.

Сегодня, в пятницу, в пресс-службе мэрии Новосибирска подчеркнули, что на 25 августа специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют в городе дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер может усилиться до 22 м/с. При грозах — шквалы до 25 м/с.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 24 августа побит температурный рекорд последнего столетия.