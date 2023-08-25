В Новосибирске арестовали мужчину после жестокого убийства жены

В Новосибирске мужчина избил женщину ногами по голове и спрятал тело в парке.

В Новосибирске арестовали мужчину, который жестоко избил свою жену и спрятал её тело в парке. Об этом сообщил в пресс-службе суда.

По решению Калининского суда, 47-летнего Дмитрия Фомченко отправили в СИЗО до 23 октября. Ему грозит до 15 лет колонии.

По версии предварительного следствия, 18 августа 2023 года мужчина нанес своей супруге множественные удары в область жизненно важных органов – головы и туловища в одном из парков в Заельцовском районе. Дома женщина скончалась. После этого, Дмитрий спрятал тело на балконе, а позже вывез в парк. Спустя 6 дней женщину нашли.