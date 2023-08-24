В Новосибирске мужчина избил жену и спрятал тело в парке

В Новосибирске задержали мужчину, который жестоко избил жену и спрятал её тело в парке.

В Новосибирске задержали 47-летнего мужчину, который убил жену и попытался избавиться от тела. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, 18 августа подозреваемый вместе с супругой распивал спиртное в парке Заельцовского района, однако между ними произошла ссора, и мужчина стал её избивать ногами по туловищу и голове. На утро он обнаружил, что жена скончалась, и спрятал её тело на балконе.

Через пару дней мужчина вывез тело в парк, находящийся рядом с домом, но вскоре был задержан правоохранителями. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





«В ходе проверки показаний на месте, на участке местности, указанном задержанным, было обнаружено тело женщины», — рассказали в СК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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