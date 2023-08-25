В Новосибирске более 700 домов остаются без электричества после ночной грозы

Жители Новосибирска пожаловались на массовые отключения электричества из-за грозы.

В Новосибирске после сильной грозы в ночь на 25 августа произошли массовые отключения электричества. В Ленинском районе города отключены более 700 домов. По словам местной жительницы, на улице Осипенко свет отключился еще в 23 часа ночи.





«Всю ночь света не было. По улице Связистов многоэтажки тоже все без электричества», — жалуется женщина.

Кроме этого, за ночь в Новосибирске произошло большое количество происшествий. Были задержаны вылеты из аэропорта Толмачёво в различные города России, а в соцсетях появились видео с пожарами после удара молнией.

По данным паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», частный дом горел в Пашино, а в посёлке Садовый молния попала в трансформаторную будку.

Также очевидцы запечатлели горящий автомобиль в одном из дворов города.

Как ранее писал Сиб.фм, ливни и грозы вновь могут накрыть Новосибирскую область 25 августа.