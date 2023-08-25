В Новосибирске девочка попала под колеса во дворе дома и оказалась в больнице

В Новосибирске водитель сбил маленькую девочку во дворе дома, в результате чего ее увезли в больницу.

Во дворе дома 57а по улице Магистральная в Калининском районе Новосибирска водитель сбил девочку 2020 года рождения, в результате чего ее доставили в лечебное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Согласно предоставленным сведениям, произошло это в 14:55 25 августа. За рулем иномарки Honda Fit находился мужчина 1987 года рождения. Во дворе дома 57а по улице Магистральная он совершил наезд на маленькую девочку, которая перебегала проезжую часть дороги.

Водитель двигался в сторону дома 59 по улице Магистральная, когда сбил ребенка. На место прибыли медики, которые увезли девочку в больницу. О характере травм информации нет. К работе на месте происшествия приступили сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал Сиб.фм, пожилая жительница Новосибирска случайно выпала из окна 8-этажного дома. В результате падения пенсионерка погибла на месте.