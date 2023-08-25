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общество проиcшествия

В Новосибирске из-за удара молнии загорелись два дома и автомобиль

Фото: телеграмм-канал "Новосибирск с огоньком"

В городских пабликах Новосибирска очевидцы сообщают, что от удара молнии ночью 25 августа загорелись два здания и автомобиль.

Жители Новосибирска делятся кадрами после прошедшей с 24 на 25 августа грозы. Зрелище было эффектным, но после этого во многих домах отключило свет. Были задержаны вылеты из аэропорта Толлмачёво в различные города России.

Как пишет телеграмм-канал «Новосибирск с огоньком» ночью после грозы пламя охватило автомобиль и двухэтажное здание, где располагается зал для занятий бокса. На место выезжали пожарные.

По сведениям паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» ещё один частный дом горел в Пашино, а в посёлке Садовый молния попала в трансформаторную будку. Впрочем, это только те случаи, о которых успели рассказать очевидцы в социальных сетях.

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Елена Отмахова
журналист

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