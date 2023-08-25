сегодня
25 августа, 11:40
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня
25 августа, 11:40
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 94.40 | eur 102.4
сегодня 10:34
общество

В Новосибирске изготовят беспилотники для доставок «Почты России»

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Первые серийные экземпляры беспилотного самолёта для доставок «Почты России» разрабатывают в Новосибирске.

В Новосибирской области изготавливают первые серийные экземпляры БПЛА короткого взлёта и посадки «Партизан». Об этом сообщил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов на форуме «Технопром».

«Установочный план — шесть “Партизан”», — сказал он.

Серийное производство беспилотников планируют начать в научно-производственном центре, который создадут в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм публиковал подборку новостей беспилотной авиации.

Напомним, что генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев о беспилотном будущем России.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в