В Новосибирске изготовят беспилотники для доставок «Почты России»

Первые серийные экземпляры беспилотного самолёта для доставок «Почты России» разрабатывают в Новосибирске.

В Новосибирской области изготавливают первые серийные экземпляры БПЛА короткого взлёта и посадки «Партизан». Об этом сообщил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов на форуме «Технопром».

«Установочный план — шесть “Партизан”», — сказал он.

Серийное производство беспилотников планируют начать в научно-производственном центре, который создадут в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм публиковал подборку новостей беспилотной авиации.

Напомним, что генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев о беспилотном будущем России.