Полиция дронов, новые заводы и 500 млрд на развитие — новости беспилотной авиации

Новые технологии и разработки позволяют использовать дроны в различных областях: от мониторинга территории до доставки товаров. Рассказываем новости из мира беспилотной авиации.

В России может появиться полиция дронов

Она будет бороться с незаконным использованием беспилотных летательных аппаратов. С развитием отрасли и увеличением количества беспилотных полётов, выполняемых не только компаниями, но и частными лицами, противодействие нарушителям в воздушном пространстве станет необходимостью. Осуществляться оно будет с помощью антидроновых ружей, дронов-перехватчиков, а также беспилотников, оснащённых электронным противодронным оружием.

Сельское хозяйство ждёт революция агробеспилотников

В России к 2030 году планируют подготовить 10 тысяч специалистов по беспилотникам для агропрома. По мнению экспертов, это в разы повышает эффективность земледелия. Дроны могут быстро мониторить и обрабатывать большие площади с посадками. А значит, спрос на операторов агрономических беспилотников значительно вырастет.

«Чтобы не терять десятилетия со студентами-агрономами, обучавшимися по устаревшим программам, мы усиленно продвигаем проект "АгроАэроКадры". Он должен позволить уже в ближайшие годы начать выпуск в 256 учебных заведениях, готовящих специалистов для сельского хозяйства, в учебном процессе которых задействованы наши российские комплексы с беспилотниками и отработанные в рамках создаваемого нами с НТИ научнопроизводственного центра применения беспилотников сельхозназначения методики и технологии», – рассказал генеральный директор компании «АгримаксАэро» Максим Чижов.

Отпугивать птиц у аэродромов начали с помощью дронов

Птицы, а особенно их стаи, могут стать причиной аварии самолёта. Московский аэропорт Внуково уже начал использовать коптеры со звуковой поддержкой в виде криков хищных птиц. Их используют для отпугивания птиц со свалок и мест скопления на прилегающих территориях, а не над самим аэродромом. Крики сокола, коршуна или ястреба отпугивают птиц и заставляют перемещаться в другое место.

В аэропорту Домодедово уже тестируют несколько подобных дронов. Однако у этой технологии есть свои ограничения: в России пока не разрешены совместные полёты БПЛА с пилотируемой авиацией в одном воздушном пространстве. К тому же птицы привыкают к дронам и могут начать их атаковать. Поэтому для отпугивания птиц необходимо использовать средства отпугивания в комплексе или периодически менять их.

Заводы по производству дронов появятся в 12 регионах РФ

Правительство Российской Федерации определило регионы, которые должны стать ведущими в развитии беспилотной авиации в стране. В следующем году планируется создать 10 крупных и два малых научно-производственных центра. Заводы по производству дронов с научной поддержкой смогут обеспечить как проектирование, так и разработку беспилотников.

Всего будет создано 12 крупных НПЦ, из которых десять должны начать работу уже в 2024 году. Они будут располагаться в Санкт-Петербурге, Севастополе, Нижегородской, Тульской, Рязанской, Томской, Самарской, Сахалинской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

Финансирование региональных НПЦ будет распределяться между регионом и Минпромторгом в соотношении 50% на 50%

На развитие беспилотной отрасли в России потратят полтриллиона рублей.

Более 500 млрд рублей нужно потратить на развитие отрасли гражданских дронов в России. Беспилотная отрасль потребует выделения 280 млрд на передачу эксплуатантам 130 тысяч гражданских дронов. Такие прогнозы высказала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Дополнительные 232 млрд будут направлены на создание системы научно-производственных центров испытаний и компетенций в области разработки беспилотников.

Кроме того, к 2030 году в России будет построено 290 специализированных аэропортов и площадок, включая «дронопорты» для работы с беспилотниками.

Озвученные суммы – это самые первые и предварительные оценки, полученные по итогам заседаний и обсуждений профильных экспертных рабочих групп, сформированных для развития национального проекта БАС, отметили в пресс-службе Платформы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Беспилотная отрасль создаётся и развивается в перспективе долгое время, и реальная сумма может сильно измениться.