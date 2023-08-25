В Новосибирске на дорогой внедорожник из-за соседа упало аварийное дерево

Инцидент произошёл в Новосибирске, на улице Немировича-Данченко: как утверждает автовладелец, он уже предупреждал соседа об аварийных деревьях.

Аварийный клён упал на припаркованный Nissan X-Trail на улице Немировича-Данченко ещё днём, до начала грозы, 24 августа.

В машине на момент происшествия никого не было. Однако под тяжестью раскидистых веток была повреждена крыша автомобиля. Об этом рассказал очевидец в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

Также автор снимка повреждённого Nissan X-Trail рассказывает, что спор с соседом о необходимости убрать аварийные деревья на его участке ведутся не в первый раз: все увещевания так и не достигли успеха.

Следует отметить, что ещё больше поваленных деревьев появилось в Новосибирске после сильнейшего ливня с грозой, который прошёл ночью 25 августа. Корреспондент Сиб.фм успел запечатлеть, как молния ударила в дом №8 в Горском микрорайоне.