В Новосибирске начали судить инженера участка УК, где снег чуть не убил ребёнка

В Дзержинском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело о падении на 9-летнюю девочку глыбы снега – ответить за это придётся инженеру участка УК.

Ирина Сарайкина этой зимой, точнее 22 февраля, осматривала свою территорию на участке около дома №26 на улице Лазарева. Это входило в обязанности инженера участка ООО «СтройМаркет». Как выяснили следователи, она обнаружила свисающую глыбу снега, но мер для устранения опасности не приняла.

«Выявила скопившуюся в значительном объеме на кирпичном выступе дома снежную массу, представляющую опасность для жизни и здоровья граждан, подлежащую незамедлительной уборке с принятием мер для ограждения опасного участка местности, однако в нарушение обязательных для обеспечения безопасности услуги требований закона разместила сигнальную ленту на фасаде дома, не ограничив опасный участок местности для предотвращения прохода граждан, и не предприняла незамедлительных мер к очистке снега, наледи и сосулек с фасада жилого многоквартирного дома, тем самым оказала жилищно-коммунальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуг», — говорится в материалах уголовного дела.

В результате снежная глыба на следующий день упала на голову гулящей во дворе 9-летней девочки. Школьница получила различные переломы и травмы, а Ирину Сарайкину обвинили по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«25 августа состоялось первое судебное заседание, в котором было оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, допрошен потерпевший ребенок и его законный представитель ,

- рассказали в Дзержинском районном суде. – Вину обвиняемая не признала ни на следствии, ни в суде».

Рассмотрение уголовного дела продолжится 11 сентября. Следует ответить, что подобных судебных разбирательств после зимы случается немало. Так, например, 13 марта 2023-го в Калининском районе снег также упал на голову 8-летней девочки с крыши магазина «Монетка» на улице Олеко Дундича.