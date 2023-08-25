В Новосибирске названы даты школьных перекличек в августе

В Новосибирске школы завершают подготовку к учебному году.

В Новосибирске определены даты и время проведения школьных перекличек в августе. На этих встречах педагоги и родители обмениваются информацией о количестве детей, которые начнут занятия 1 сентября, о больничных и раздаче учебников.

Переклички начались 25 августа и будут проходить в разных школах до конца месяца. В эту пятницу уже состоялась встреча классных руководителей с учениками школы №196 в Кировском районе. Обычно расписание перекличек публикуется на сайтах школ.

Как сообщает VN.ru, даты проведения перекличек определяются школами самостоятельно в зависимости от количества классов и других обстоятельств. Общее количество первоклассников в Новосибирской области составляет рекордные 38,5 тысяч, а в административном центре – 25 тысяч, что является самым большим показателем за всю историю города.

Напомним, в Новосибирске многие учителя получают более 50 000 рублей.