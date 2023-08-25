В Новосибирске откроется ресторан рэпера Басты

До конца лета в центре Новосибирска заработает заведение рэпера Басты.

В центре Новосибирска скоро откроется новый ресторан российского рэпера Басты, пишет «BFM-Новосибирск». Заведение расположено на пересечении улиц Советской и Ленина, в здании, где ранее находился бар «Guevara». Ресторан получил название «Frank by Баста», а на фирменной вывеске уже появился динозавр, выгуливающий свинью.

Внутри ресторана уже установлена мебель и барное оборудование, и сотрудники заведения сообщили журналистам, что оно начнет работу до конца августа. Сеть ресторанов «Frank by Баста» уже представлена в нескольких городах России, включая Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Уфу и Сочи. Рестораны этой сети специализируются на блюдах из мяса и предлагают своим гостям авторские сочные блюда.

Новосибирский ресторан «Frank by Баста» принадлежит компании ООО «Волшебный», которая была зарегистрирована в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге и специализируется на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания. Ожидается, что новый ресторан станет популярным местом для любителей хорошей еды и музыки в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирске возобновлено строительство ресторана Жерара Депардье.