В Новосибирске полицейские нашли 30 мигрантов-нарушителей около Толмачёво

Накануне транспортные полицейские провели рейд около аэропорта Толмачёво и обнаружили 30 мигрантов-нарушителей и одного нелегала.

После скандала с таксистами в аэропорту Толмачёво, когда мигранты угрожали девушке, транспортные полицейские отправились с проверками на территорию воздушной гавани. Сотрудники УТ МВД России по СФО почти сразу обнаружили нелегалов.

«Стражи порядка проверили 30 иностранных граждан, осуществлявших деятельность в сфере пассажироперевозок, среди которых выявили двух уроженцев Центральной Азии, которые осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, не имея при этом соответствующего патента, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

– В отношении данных мужчин составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ и каждому из них назначено наказание в виде штрафа».

Кроме того, выяснилось, что один из задержанных – 34-летний мигрант не только незаконно работает на территории России, но и живёт нелегально. На нарушителя был составлен административный протокол, и скоро его выдворят с территории РФ.