В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Дзержинского

В Новосибирске стартовал ремонт проспекта Дзержинского.

В Новосибирске приступили к комплексным ремонтным работам на участке проспекта Дзержинского. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Травников.

Поручение главы региона проверил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Он подчеркнул, что начало работ пришлось на 18 августа. На участке предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, отремонтировать тротуары и парковочные карманы. Кроме того, речь идет о замене садовых камней, восстановлении газона.

«На данный момент сфрезеровано существующее покрытие проезжей части, произведен демонтаж бортового камня и покрытия тротуаров, начаты работы по устройству выравнивающего асфальтобетонного покрытия», — сказал Костылевский.

По его словам, покрытие проезжей части должны завершить обустраивать к концу первого осеннего месяца нынешнего года. Ранее губернатор поручил областному правительству направить Новосибирску дополнительную субсидию из местного бюджета на ремонтные работы на данном объекте.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске СГК вложит более 800 миллионов в ремонт 61 теплового пункта.