В Новосибирске СГК вложит более 800 миллионов в ремонт 61 теплового пункта

В СГК рассказали о концессионном соглашении с мэрией Новосибирска, в рамках которого до конца года будет модернизирован 61 пункт.

В Западно-Сибирском филиале СГК рассказали о концессионном соглашении с мэрией, в рамках которого будут отремонтированы объекты с высокой степенью износа.

"По концессионному соглашению с городом СГК до конца 2023 года вложит в объекты 838 млн рублей. Обновление оборудования, в среднем, на треть повысит качество теплоснабжения домов. Из 501 центрального теплового пункта, находящихся в эксплуатации СГК, в программу модернизации вошел 61 муниципальный ЦТП", — рассказывают в пресс-службе СГК.

При этом, по словам начальника управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олега Милиниса, 32 объекта должны быть обновлены уже к началу отопительного сезона в этом году.

Ещё 676 миллионов рублей из указанной суммы СГК вложит в перекладку трубопроводов. Так, сейчас масштабные работы ведутся на улице Троллейной. Там меняют трубу на крупной теплотрассе – диаметр участка, подлежащего замене, составляет 1000 мм, а протяжённость – 86 метров: от неё запитаны 15 детских садов, 14 школ, 5 больниц и 318 многоэтажек на левом берегу.