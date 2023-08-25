В Новосибирске прокуратура нашла нарушения в работе электротранспорта

Надзорный орган выявил множество нарушений в организации работы электротранспорта в Новосибирске.

Прокуратура Новосибирска провела комплексную проверку МКП «ГЭТ», которое занимается перевозкой пассажиров городским электротранспортом, сказано в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда и технического состояния транспортных средств. Также были обнаружены факты несоблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Проверка выявила, что у руководителя одного из филиалов работал близкий родственник, занимавший должность начальника цеха. Прокуратура внесла представления директору МКП "ГЭТ" и мэру города, а также возбудила 6 дел об административных правонарушениях.

Прокуратура приняла меры к обеспечению безопасных условий для перевозок пассажиров общественным транспортом и поставила устранение нарушений на контроль.

Напомним, два человека пострадали в ДТП с автобусом и Toyota в Новосибирске.