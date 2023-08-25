В Новосибирске всю ночь искали мальчиков 7 и 9 лет из Кировского района

В Кировском районе Новосибирска пропали два школьника в возрасте 7 и 9 лет, их искали всю ночь.

Двух друзей в розыск объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске. Известно, что семилетний Женя В. и девятилетний Марк М. ушли из дома в Кировском районе вчера, 24 августа.

Поисковики начали расклеивать ориентировки ещё днём 24 августа, а ближе к ночи детей начали искать и в другом ближайшем районе – Ленинском.

«Приметы: рост Евгения 120 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Предположительно, ребёнок был одет в синюю футболку с зелёными рукавами, чёрно-красные спортивные штаны, чёрные кроссовки с зелёными вставками, — говорилось в сообщении «ЛизаАлерт» в Новосибирске. — Рост Марка 130 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Предположительно, пропавший носит серо-чёрную футболку с зелёными буквами и чёрные кроссовки».

Уже глубокой ночью, ближе к утру волонтёры приостановили поиски, а в четыре ночи выяснилось, что мальчики найдены – сейчас с ними работают полицейские.

Напомним, неделю назад в Новосибирском районе искали двух дачниц из СНТ «Звёздочка», которые ушли за грибами и заблудились.