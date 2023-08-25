В Новосибирске завершили монтаж вантовой системы четвёртого моста через Обь

ГК «ВИС» отчиталась о завершении монтажа вантовой системы четвёртого моста в Новосибирске.

Монтаж вантовой системы моста через реку Обь в Новосибирске завершен, сказано заявлении ГК «ВИС» в пятницу.

Все 35 пар (70 вант) были успешно установлены в планированный срок. Работы велись параллельно на левой и правой стойках 114-метрового пилона. Самая длинная ванта составляет 235 метров, а самая короткая — 63 метра. Общий вес удерживаемого вантами участка моста составляет более 21 тысячи тонн. Каждый вантовый участок мостового перехода имеет протяженность 380 метров и начинается у берега Оби, заканчиваясь за действующей автомобильной эстакадой, проходя над ней.

Параллельно с натяжением вант велись работы по бетонированию плиты дорожного полотна. Ванты, установленные на пилоне мостового перехода, выполнены из параллельных стрендов, количество которых от 25 до 59 в зависимости от длины ванты. Каждый состоит из 7 прядей. Это обеспечит жесткость конструкции моста, который сможет выдержать землетрясение амплитудой до 7 баллов и проезд грузовиков весом до 100 тонн, уточнили в компании.

Напомним, в Новосибирске найдут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали.