В Новосибирском зоопарке показали новорождённых детёнышей тамаринов и лангуров

Сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали о жизни крошечных приматов – тамаринов и лангуров: сейчас за новорождёнными детёнышами ухаживает целая стая обезьянок-подростков.

В Новосибирском зоопарке готовятся отпраздновать день рождения 27 августа и сегодня решили рассказать о жизни крошечных приматов. Так, в семье лангуров произошло пополнение в семье в марте этого года. Сейчас детёныш ярко-рыжего цвета, но со временем этот оттенок может поменяться. Также в зоопарке рассказали, почему эти приматы не любят сладкие фрукты.

«Яванские лангуры любят листья липы, рябины, ранетки,

– рассказывает зоотехник Ольга Швейгерт. – Из овощной «тарелки» детеныши сначала выбирают кукурузу и капусту, а потом уже едят всё остальное. Вкусовые предпочтения есть у всех видов приматов. Если понаблюдать, например, за семейством восточных колобусов, то можно увидеть, как малыши в кормушке выбирают вкусности. Когда им приносят ассорти из различных кормов, они в первую очередь съедают геркулес, арахис и сырой картофель».

Не менее насыщенная жизнь и у золотистых львиных тамаринов. Для того, чтобы обезьянки свободно занимались акробатикой, им в клетки постелили берёзовые ветки. Малыши пока менее поворотливы.

«Взрослые животные двигаются стремительно. А малыши – это совсем другое дело, – говорит зоолог Мария Васенина. – Видно, что они решают, как им добраться, скажем, от согревающей лампы до кормушки. Не всегда выбранный путь самый короткий и удобный».

Сейчас в семье новосибирских золотистоголовых тамаринов один новорождённый малыш, с ним нянчатся старшие братья и сёстры. А у красноруких тамаринов – двойня. Их мать пока не отпускает от себя вовсе. А вот быстрее всех в зоопарке размножаются кошачьи лемуры.

«Детеныши, которые доросли до самостоятельных прогулок, могут выбираться из вольера между прутьями ограждения. Как мы уже неоднократно рассказывали, эти прогулки в большом мире длятся не очень долго. Маленькие лемуры всегда возвращаются к семье», — добавляют сотрудники Новосибирского зоопарка.

Кстати, самым важным событием в зоосаду в этом августе стал приезд самца пумы из Нижнего Новгорода.